Addio ai librai in corso Siccardi: partito lo smantellamento della storica tettoia verde

TORINO - Le ruspe lavorano freneticamente, abbattendo una parte della copertura della vecchia ma tanto amata tettoia verde: è la tettoia dei librai di corso Siccardi. In questi giorni gli operai incaricati dal Comune stanno letteralmente smantellando la tettoia che per decine e decine d’anni ha accompagnato generazioni di torinesi fornendo loro libri di ogni genere. Un luogo d’affetto, oltre che di cultura.

TETTOIA DEMOLITA, MA LA PISTA CICLABILE NON ESISTE - Scompare per sempre un pezzo della Torino di una volta anche se in tanti, frastornati, non hanno ancora capito il perché. La tettoia verde viene di fatto sfrattata da una nuova pista ciclabile. Il paradosso? La pista ciclabile in realtà non c’è e non ci sarà nel futuro immediato, visto che il progetto non è completo e i fondi per realizzarlo non ci sono ancora. Insomma, è tutto in alto mare ma la libreria lì non può stare. Sta di fatto che le operazioni sono partite il 20 agosto e, stando alla cronologia del cantiere, dovrebbero terminare entro fine settembre. Quel giorno Torino non avrà più la sua tettoia dei libri.

L’ULTIMO LIBRAIO: «E’ LA FINE DI UNA TRADIZIONE CHE DURAVA DAL ’62» - Non era possibile trovare una soluzione, quanto meno temporanea? Mesi fa avevamo parlato con Ermes Grosso, uno degli ultimi due librai rimasti, che ci aveva spiegato la drammatica e paradossale situazione attuale. Lui e la sua famiglia che animavano corso Siccardi dal 1962 sono le «vittime» della riqualificazione del corso: gli è stato proposto uno spostamento poco distante, in piazza Arbarello, ma a costi totalmente a carico dei librai. Nessun aiuto da parte del Comune, che già in passato aveva negato loro una riduzione del canone sul suolo pubblico: impossibile accollarsi la spesa per lo smantellamento e il trasloco e la costruzione nuova. «Chiediamo di stare qui almeno fino a che non riusciamo ad andare in pensione» era stato il disperato appello di Ermes Grosso. Un appello rimandato al mittente sia per lui che per Vincenzo Arneodo, anni 78, costretto a chiudere per sempre. L’abbattimento della tettoia genera inoltre preoccupazione per i centinaia e centinaia di libri custoditi al suo interno. I librai ci avevano confidato: «Venderemo quello che riusciremo a vendere, anche ad altri librai. Il resto verrà buttato». Oggi, a distanza di mesi da appelli e polemiche, il tempo delle parole (e dei libri) è finito. Le ruspe demoliscono la tettoia per far spazio alla pista ciclabile che non c’è e Torino perde una tradizione che durava dal 1962.