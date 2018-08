Per sfuggire alla polizia spacciatore ingerisce la droga e scappa sul pullman

TORINO - Nel pomeriggio di martedì un cittadino senegalese di 35 anni è stato arrestato dalla polizia in corso Principe Oddone per spaccio di droga. Gli agenti lo hanno visto mentre cedeva della sostanza stupefacente in cambio di denaro: per prima cosa hanno fermato l’acquirente in via Salerno e sanzionato amministrativamente, poi i poliziotti hanno fermato anche lo spacciatore che, per sfuggire alla cattura, era salito su un autobus della linea 10 ingerendo alcuni involucri, ma non gli è servito per far perdere le sue tracce. Quando è stato raggiunto dagli agenti ha fornito false attestazioni sull’identità personali guadagnandosi un’ulteriore denuncia.