TORINO - Il suo sogno si potrà nuovamente realizzare grazie alla solidarietà e generosità di tante persone che hanno permesso di raccogliere 3mila euro, cifra che gli permetterà di rivedere il mare di Diano Marina e sentire quel rumore di onde sugli scogli respirando un’aria per lui unica. Matteo è un ragazzino di 14 anni, nato prematuramente alla 25esima settimana, portatore di tracheotomia e di Peg e affetto, sin dalla nascita, da una grave cerebropatia. Abita in zona Lucento, ma la malattia lo ha portato spesso a «soggiornare» negli ospedali cittadini dove gli hanno anche salvato la vita: come poco prima di luglio quando per colpa di una polmonite era stato ricoverato in gravi condizioni. In quell’occasione ce l’aveva fatta e papà Gianni aveva lanciato un messaggio per ricevere un aiuto e portare nuovamente Matteo al mare, l’unico posto dove può dimenticarsi della sua quotidianità.

3MILA EURO - Sono stati raccolti 3mila euro per la vacanza di Matteo. In questo modo papà Gianni e mamma Maria potranno portarlo al mare, a Diano Marina, per il sesto anno consecutivo con qualche preoccupazione in meno. «Siamo felicissimi, grazie a tutti», il commento della famiglia che, nonostante le difficoltà (Matteo ha bisogno di assistenza 24 ore su 24), potrà concedere qualche giorno di felicità al loro ragazzo.