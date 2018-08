Brutto incidente in corso Francia, auto perde il controllo e si ribalta in un cantiere

COLLEGNO - Momenti di paura questa mattina, intorno alle 11, in corso Francia. Un brutto incidente si è verificato all’altezza del civico 332, a Collegno: un’auto guidata da un 23enne, un’Audi A2, si è ribaltata e ha sfondato le reti di un cantiere poco distante, dopo che il conducente ha perso il controllo della vettura.

L’INCIDENTE E I SOCCORSI - Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Torino e di Rivoli, che si sono messi al lavoro per estrarre il ragazzo dalle lamiere della vettura. Un’operazione non semplice. Il giovane è stato portato all’ospedale di Rivoli, ma non ha riportato seri traumi e le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno chiesto ai medici di prelevare un campione di sangue per i successivi ma necessari accertamenti alcolemici e tossicologici. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.