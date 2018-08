Dramma a Moncalieri, auto si scontra con una moto: muore giovane biker

MONCALIERI - Tragedia a Moncalieri: Marco Mollo, un ragazzo di 24 anni, è morto sul colpo dopo un brutto incidente avvenuto tra la sua moto e un’auto guidata da una donna. Il giovane è stato soccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione, la donna, una signora di 52 anni, stava facendo manovra con la sua Chevrolet Aveo nel tratto di strada Carignano compreso tra via Culla e strada Preserasca, a Moncalieri: quando è arrivata la moto guidata dal giovane, Marco Mollo, l’impatto è stato inevitabile. Tanti i testimoni presenti, che hanno subito fornito le proprie testimonianze alla polizia municipale.