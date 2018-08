Meteo a Torino, «addio» estate: in arrivo temporali, temperature in picchiata

TORINO - Il sole caldo, trenta gradi abbondanti. Dimenticatevi tutte queste sensazioni, a Torino l’estate è finita. A dirlo non siamo noi, ma le previsioni meteo dei prossimi giorni: sono infatti in arrivo temporali che porteranno i termometri in basso, una vera e propria picchiata improvvisa.

LE PREVISIONI METEO - Nessun dubbio quindi, già a partire da domani quando a Torino sono attesi temporali forti sia al mattino che (soprattutto) la sera. I termometri passeranno in poche ore dagli oltre 30 gradi di qualche giorno fa a una minima di 16 gradi. Non fatevi ingannare, perché anche la massima non dovrebbe superare i 22: davvero un clima più autunnale che estivo. E il fine settimana? All’insegna del bel tempo, ma senza il caldo afoso e asfissiante visto che difficilmente si supereranno i 25 gradi nella giornata di sabato e i 27 nella giornata di domenica. Ora possiamo dirlo con certezza: l’estate è finita.