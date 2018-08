Tragedia in via Bellezia, impresario edile precipita dal balcone e muore

TORINO - Dramma in pieno centro a Torino: Vittorio Malabaila, un impresario edile, è morto oggi pomeriggio dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di un edificio in via via Bellezia 11. L’uomo è morto sul colpo, nonostante i soccorsi della Croce Verde. La vittima della tragedia è il titolare della ditta edile. Sul posto, oltre ai medici, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal: saranno quest’ultimi a valutare la dinamica dell’incidente sul lavoro. Vittorio Malabaila lascia un figlio di soli sei anni.