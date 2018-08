Terribile incidente sulla provinciale tra due auto, quattro ragazzi finiscono in ospedale

SAN GIORGIO CANAVESE - Un terribile incidente si è verificato nella tarda serata di ieri sulla provinciale 53, all’altezza di San Giorgio Canavese: due auto si sono scontrate e sono state letteralmente distrutte nell’impatto. Quattro le persone coinvolte, tutti ragazzi giovani d’età compresa tra 27 e 29 anni. Per fortuna, nessuno di loro è in gravi condizioni. Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. L’impatto è avvenuto intorno alle 21:30. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo in entrambe le direzioni: un provvedimento necessario per consentire ai medici di prestare soccorsi ai ragazzi e ai carro attrezzi di rimuovere i mezzi incidentati.