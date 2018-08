Trasporta carne e pesce mal conservati nell’auto: polizia sequestra e distrugge 33 kg di cibo

TORINO - Un’auto piena di cibo: carne macinata, carne fresca e pesce surgelato. Peccato che gli alimenti, che avrebbero dovuto essere conservati alla temperatura prestabilita di -18° fossero in realtà tenuti a -1,7°. E’ per questo motivo che il conducente del mezzo, una donna, è stata multata per 1082 euro. La donna è stata fermata dal personale della polizia stradale, insieme al personale dell’Asl di Torino: nonostante la normativa vigente, il cibo era stipato nell’abitacolo delle vettura senza alcun accorgimento. Tutta la merce è stata sequestrata per la successiva distruzione

IL CONTROLLO - Nella stessa mattinata un altro conducente di nazionalità italiana, appena partito e diretto con il suo carico di alimenti al Bar di sua proprietà, è stato sorpreso a svolgere un trasporto con la propria auto, mezzo non idoneo al mantenimento della temperatura di conservazione, motivo per il quale è stato sanzionato per 1000 euro. L’uomo è stato invitato a ritornare al luogo di acquisto e a munirsi di apposito contenitore termico per la conservazione degli alimenti e quindi tornare per un controllo su quanto intimato prima del ritorno al proprio esercizio commerciale.