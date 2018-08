Non rispetta le regole anti mala movida: doppia multa e licenza sospesa a locale pakistano

TORINO - Sembra essere immune alle multe il titolare del Khoi Noor, locale di via Saluzzo 23d, nel cuore di San Salvario: l’uomo infatti, nonostante abbia ricevuto una sanzione nell’ultimo periodo per non aver interrotto la vendita per asporto di bevande alcoliche nella fascia oraria 00:00-06:00, ha continuato a infrangere le regole. Per questo motivo, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza gli hanno sospeso la licenza per sette giorni a decorrere dalla data di ieri, giovedì 30 agosto. Come se non bastasse, il provvedimento ingiunge alla stessa persona di ottemperare al pagamento della sanzione complessiva di 6700 euro circa.