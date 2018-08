Il 4 settembre a Torino sbarca lo scooter sharing elettrico, grande festa in giro per la città

TORINO - Ci sono voluti due anni e mezzo ma alla fine lo scooter sharing (elettrico) a Torino diventa realtà. Il debutto ufficiale sulle strade cittadine è fissato per il prossimo 4 settembre, giorno in cui è previsto un flash mob che farà da taglio virtuale per il nuovo servizio e vedrà decine di scooter della start up MiMoto, quella che per prima ha lanciato il nuovo trasporto a Milano e che ora sbarca nel capoluogo piemontese, girare per Torino per far vedere il nuovo mezzo a due ruote in condivisione.

COME FUNZIONERA' - Nessuna novità a cui non siamo già abituati, si parla di free floating. Anche in questo caso ci sarà un'app da installare sul proprio smartphone e con quella si troveranno gli scooter disponibili per essere utilizzati. Allo stesso modo delle biciclette e delle auto in condivisione, quando si arriva a destinazione, si parcheggia il mezzo in uno stallo consentito dal codice della strada e il gioco è fatto.

TARIFFE - Non ci sono ancora delle tariffe ufficiali, ma per farsi un minimo di idea basta sbirciare quelle applicate dalla stessa start up a Milano. Quattro le tipologie di tariffe: 23 centesimi al minuto con una tariffa di sosta di 9 centesimi, oppure una tariffa oraria forfettaria di 6,90 euro o una tariffa giornaliera forfettaria di 29,90 euro. A queste si aggiungono quattro pacchetti da 50, 100, 250 o 500 minuti.

FLASH MOB - Come detto la novità sarà lanciata il 4 settembre con un flash mob. La società che lo sta organizzando ha reclutato decine di ragazzi che avranno il compito di girare in scooter per Torino facendo così vedere il nuovo servizio. Ognuno dei partecipanti avrà un compenso di 40 euro netti.