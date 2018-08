Operaio investito da una scarica di elettricità, trasportato in elicottero al San Luigi

SCALENGHE - Poteva essere l'ennesimo incidente mortale sul lavoro e invece, per fortuna, l'operaio non sarebbe nemmeno in gravi condizioni. A Scalenghe, nel Torinese, un operaio dell'azienda alimentare Raspini è stato investito da una scarica di elettricità proveniente da un macchinario. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi che hanno subito chiamato i soccorsi. Quando questi sono giunti sul posto, l'operaio è stato messo su un elicottero e trasportato all'ospedale San Luigi di Orbassano. Come dicevamo, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Mentre veniva trasportato in elisoccorso, i vigili del fuoco hanno svolto accertamenti sul macchinario da cui è partita la scarica.