Corso Grosseto, da lunedì nuove chiusure al traffico. Dal Comune: «Ci saranno rallentamenti»

TORINO - Da lunedì il cantiere di corso Grosseto entra nel vivo dei lavori e per questo motivo sono previste diverse limitazioni di traffico divise in tre zone che avranno tempistiche diverse di intervento. Si inizia con le prime chiusure al transito proprio lunedì 3 settembre: fino all’8 e poi dal 10 al 14 settembre, a partire dalle 20 e fino alle 6 del giorno seguente, saranno chiusi corso Grosseto, in direzione est, nel tratto da corso Potenza a via Vische; corso Potenza, in direzione nord, nel tratto da via Lucento a corso Grosseto; via Stradella, in direzione nord, nel tratto da via Vische a corso Grosseto; via Borgaro e via Cesalpino, in direzione nord, nel tratto da via Lucento a corso Potenza.

DAL 17 SETTEMBRE - Finita la prima tranche di lavori, dal 17 settembre al 3 dicembre sono previste le chiusure al traffico veicolare per corso Potenza, nel tratto corso Grosseto e via Terni, in entrambe le direzioni, e verranno ridotte da due a una corsia per senso di marcia. «Il restringimento», specificano dal Comune, «comporterà un rallentamento del traffico», quindi sarebbe meglio, ove possibile, trovare percorsi alternativi.

ULTIMO BLOCCO - Dal 18 settembre e fino alla fine dell’anno l’attraversamento di corso Grosseto con via Fea e via Roccavione rimarrà chiuso per permettere i lavori.