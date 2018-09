Cede la pavimentazione in via Garibaldi, un mezzo della raccolta rifiuti rimane bloccato

TORINO - Fatto curioso nel pomeriggio di ieri in via Garibaldi. Una delle pietre della pavimentazione all’angolo con via Assarotti è ceduta sotto il peso di un mezzo della raccolta rifiuti che è rimasto incastrato con la ruota nel buco che si è venuto a creare. Sul posto sono intervenute la polizia municipale e i vigili del fuoco. Dopo aver spostato alcune barriere antiterrorismo posizionate lungo via Garibaldi tempo fa, è stato fatto transitare un carroattrezzi per portare via il mezzo della raccolta rifiuti bloccato. Prima però i pompieri avevano alzato la ruota dal buco con alcuni cuscinetti.