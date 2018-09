Edizione da record per «Cinema a Palazzo Reale», più di diecimila gli spettatori

TORINO - Un’edizione da record quella di «Cinema a Palazzo Reale» che si conclude questa sera in piazza Castello. Dal 17 luglio a oggi, in oltre 41 serate, sono stati oltre diecimila gli spettatori tra torinesi e turisti. «La manifestazione», ha detto l’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi, «si conferma un importante appuntamento dell'offerta culturale estiva del nostro territorio, con un palinsesto di grande qualità e ospiti di rilievo nazionale e internazionale». Ad assistere alle proiezioni, come detto, anche tanti turisti e proprio per questo molti film sono stati proiettati con sottotitoli in inglese.

ULTIMO FILM - Questa sera va in scena l’ultima pellicola, l’anteprima nazionale «Piazza Vittorio» del regista newyorkese Abel Ferrara. "Mi ha sorpreso», ha affermato il direttore artistico, Fulvio Paganin, «scoprire che realtà nazionali non torinesi, come Girolibero, di Vicenza, o la milanese TravelGlobe considerino quest'arena un'attrazione turistica per la quale verrebbe la pena un viaggio a Torino. E i tanti turisti stranieri che si sono affacciati in questa edizione sono un segno di come Torino città culturale sia attraente agli occhi di un certo tipo di turismo".