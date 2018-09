Ubriaco fradicio si schianta contro tre auto in sosta: ritiro immediato della patente

TORINO - Un incredibile incidente stradale si è verificato ieri, domenica 2 settembre, in via Candiolo angolo via Monastir: intorno alle 20:00, un’Audi A4 con a bordo due rumeni, ha urtato un’Alfa Romeo 147 e ha terminato la sua corsa contro tre auto in sosta: un’Opel Corsa, una Peugeot 207 e una Mercedes Clk. Il conducente dell’Audi A4 è stato sottoposto a un controllo con etilometro ed è risultato positivo con valori record di 3.68 g/l e 3.54 g/l rispetto al limite consentito di 0.5 g/l. Gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della patente e alle contestazioni del caso.