Donna di 89 anni investe un pedone sulle strisce pedonali: aveva rinnovato da poco la patente

RIVALTA - Un brutto incidente stradale si è verificato ieri mattina in via Balma angolo via Allende, a Rivalta: una donna di 89 anni, alla guida della sue Chevrolet, ha investito un’altra signora di 70 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima dell’incidente è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. La polizia municipale è intervenuta per gli accertamenti del caso: la patente all’89enne era stata rinnovata solo pochi mesi prima dell’incidente di ieri, quindi tutto era in regola.