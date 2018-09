Meteo a Torino, due giorni di sole poi temporali e pioggia: le previsioni

TORINO - Il tempo è cambiato. Inizio di settembre piuttosto «fresco» per i torinesi, che dopo aver vissuto un agosto all’insegna del caldo intermezzato dai soliti temporali estivi, si godono temperature miti e piacevoli. Cosa aspettarsi quindi dalle previsioni meteo a Torino?

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Secondo i principali istituti meteorologici, sia oggi che domani saranno contraddistinti da sole e temperature davvero gradevoli, ancora «estive». Una condizione che non durerà a lungo, anzi: a partire da giovedì il tempo cambierà e il sole lascerà spazio a piogge e temporali, con conseguente precipitazione delle temperature. Si passerà dai 27 gradi di massima di questi due giorni a 23, mentre le minime arriveranno fino a 15 gradi. Non tanti, tanto che in molti, soprattutto al mattino, iniziano a sentire un po’ di freddo in casa. Quel che è certo è che l’estate è ormai finita, una notizia inevitabile ma che arriva con qualche settimana d’anticipo rispetto al solito.