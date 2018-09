Terribile incidente tra scooter e due auto in via Filadelfia: motociclista gravissimo al Cto

TORINO - Un terribile incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10:30, in via Filadelfia angolo via Gorizia: uno scooter si è scontrato con due auto e il conducente del mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito. Sul posto si sono recate le ambulanze, per il soccorso dei feriti: lo scooterista è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cto di Torino in gravi condizioni. Attualmente è entrato in pronto soccorso in codice rosso.

LA DINAMICA - Stando a una prima ricostruzione, all’origine del terribile incidente vi sarebbe un semaforo rosso non rispettato. Lo scooter, un Piaggio X9, si è scontrato con una Fiat Punto e un’Opel Corsa. La dinamica è al vaglio della polizia municipale, ma pare che lo scooter stesse transitando in via Filadelfia verso via Guido Reni, mentre le macchine arrivavano da via Gorizia verso corso Sebastopoli. Sul luogo dell’incidente presenti detriti, che hanno costretto Gtt a deviare la linea 58 e 58 sbarrato.