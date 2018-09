Depreda auto in sosta nel quartiere Aurora: passante con cane fa arrestare ladro ()

TORINO - E’ stato sorpreso con le mani in mano, intento a frugare all’interno di un’auto in sosta camuffato con cappellino, felpa e occhiali neri: non è andato a buon fine il tentativo di furto messo in pratica da un 45enne algerino, arrestato dalla polizia grazie a un attento passante.

L’ARRESTO - L’uomo era a passeggio con il cane quando transitando in via Cignaroli, nel quartiere Aurora, quando ha visto il ladro intrufolato all’interno di una macchina parcheggiata. Il malvivente aveva forzato il nottolino della portiera ed era entrato nella vettura per trafugare quanto trovato al suo interno. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, lo hanno fermato. Il quarantacinquenne, con a carico diversi precedenti di polizia e numerosi alias, è stato arrestato per tentato furto aggravato.