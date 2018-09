Furti su auto parcheggiate al centro commerciale: denunciata coppia di ladri francesi

SUSA - Rubavano dalle auto ferme nel parcheggio del centro commerciale Le Rondini di Chianocco i due ladri individuati e denunciati dai carabinieri di Susa, con la collaborazione dei colleghi di Modane: si tratta di due 26enni francesi con svariati precedenti di polizia.

I FURTI - Negli ultimi mesi tante erano state le segnalazioni di automobilisti che, dopo aver lasciato le vetture in sosta nei pressi del centro commerciale Le Rondini di Chianocco, subivano furti dai propri veicoli. I ladri si concentravano soprattutto su oggetti facilmente asportabili come specchietti, antenne radio e tergicristalli. Nel video estrapolato dalle telecamere di videosorveglianza i due sono stati immortalati mentre asportavano da un veicolo in sosta un paio di tergicristalli, allontanandosi poco dopo a bordo del proprio veicolo. Sono in corso accertamenti per verificare se i due ragazzi siano responsabili anche di analoghi episodi denunciati nei comuni limitrofi.