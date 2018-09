Panico a Porta Susa, donna tenta il suicidio gettandosi sui binari davanti a compagno e figlio

TORINO - Attimi di terrore alla stazione di Porta Susa: una giovane donna ha tentato il suicidio gettandosi sui binari del treno, davanti al compagno e al figlio che hanno assistito terrorizzati alla scena. Per fortuna però, l’estremo gesto è stato notato anche da alcun Finanzieri del Gruppo Torino che si trovavano in stazione per un servizio di prevenzione in merito al traffico di sostanze stupefacenti: i Baschi Verdi sono scesi sui binari e l’hanno salvata.

IL TENTATO SUICIDIO - Tanta la tensione, perché un treno avrebbe potuto travolgere e uccidere la giovane donna in qualsiasi momento. I finanzieri hanno tentato di farla risalire, ma l’aspirante suicida ha dichiarato di non volersi muovere dai binari. E’ per questo motivo che i Baschi Verdi sono scesi sui binari, rischiando la loro incolumità, e l’hanno spostata di peso nonostante la resistenza della donna.Scongiurato ogni pericolo e riportato alla calma la donna, i finanzieri hanno provveduto a richiedere l’intervento dei sanitari del 118. Una storia a lieto fine, nonostante i lunghi momenti di terrore.