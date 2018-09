Il centro commerciale Le Gru si tinge di granata, lunedì grande festa con Moretti ed Edera

GRUGLIASCO - Lunedì prossimo, il 10 settembre, il centro commerciale Shopville Le Gru si tinge di granata. Per il quarto anno consecutivo il Torino calcio ha scelto il supermercato di via Crea per presentare le squadre giovanili, dalla Scuola Calcio alla Primavera. Saranno tutti presenti nell’area esterna de Le Gru e, a partire dalle ore 18.30, saranno chiamati sul palco dai due presentatori Ilenia Arnolfo, giornalista di Torino Channel, e Stefano Venneri, speaker ufficiale del Torino calcio.

PROGRAMMA - Per le presentazioni si inizierà dalla Scuola Calcio, il settore dedicato alla formazione sportiva dei più giovani, con un intervento del responsabile Silvano Benedetti, ex grande giocatore granata. Spazio poi al responsabile del Settore Giovanile, Massimo Bava, che presenterà il vivaio granata, dai Piccoli Amici – giocatori dai 5 agli 8 anni – alla vera e propria Scuola Calcio – dagli 8 i 12 anni – sempre con la stessa filosofia: aiutare i bambini a imparare e a crescere divertendosi. Non solo allenamenti e partite, ma anche incontri con personaggi che hanno fatto la storia del Toro, visione di filmati e visite ai luoghi storici legati alla Società, tornei e giochi, con la partecipazione di squadre provenienti da tutto il Nord Italia, allenamenti alla presenza di staff di società straniere con la possibilità di esercitare anche l'inglese e sperimentare il calcio di paesi diversi.

PRIMAVERA - Dopo il settore giovanile, alle 19 spazio a chi ambisce più di ogni altro a esordire in Prima Squadra, i ragazzi della Primavera. Con loro ci saranno Simone Edera ed Erick Ferigra, due giocatori che sono riusciti a fare il grande salto. Saranno poi presenti il vicecapitano Emiliano Moretti, il direttore generale Antonio Comi e il direttore operativo Alberto Barile.