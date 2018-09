Parco Michelotti, prove di riqualificazione: al via lo smantellamento della vecchia area giochi

TORINO - Prosegue la riqualificazione di Parco Michelotti. Nelle scorse settimane vi avevamo documentato lo stato in cui versa gran parte dell’area, abbandonata da anni e ancora senza un progetto che possa far tornare Parco Michelotti agli antichi fasti. Eppur, lentamente, qualcosa si muove: la Giunta Appendino, dopo aver riconsegnato ai cittadini 9700 metri quadrati di parco, continua a perseverare nella tanto attesa riqualificazione. Ecco perché nelle prossime settimane si procederà allo smantellamento della vecchia area giochi esterna.

PARCO MICHELOTTI, PROVE DI RIQUALIFICAZIONE - Piccoli miglioramenti, in attesa che il percorso partecipato generi un progetto totale e ampio, capace di dare un nuovo volto a una zona dall’altissimo potenziale fino ad ora non sfruttato. Il primo luglio scorso sono stati riaperti i primi 9700 mq del parco, comprendenti l’ampia area giochi che mette a disposizione 13 attrezzature tra altalene, dondoli a molla, scivoli, ecc., tra le quali un gioco ad alta accessibilità adatto anche a bambini disabili. Si procederà ora, a partire dalla seconda settimana di settembre, allo smantellamento della vecchia area giochi esterna, con la rimozione di due attrezzi (un’altalena e un piccolo gioco combinato) risalenti al 2003 e in cattivo stato di conservazione, recuperandone eventuali parti ancora in buono stato come pezzi di ricambio per manutenzioni future. Verrà rimossa la recinzione in legno e smantellata anche la pavimentazione anti trauma in gomma che stava alla base dei due giochi, e l’area verrà risistemata a prato. Lentamente Parco Michelotti guarda al futuro, per la gioia dei residenti e di tutti i torinesi.