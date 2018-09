Auto parcheggiata davanti allo scivolo per disabili: uomo in carrozzina prende a bastonate il conducente ()

VINOVO - Ha visto lo scivolo per disabili ostruito da un’auto e ha pensato di prenderla a bastonate per «vendicarsi» del torto subito. Attimi parecchi concitati a Vinovo, dove un disabile su uno scooter elettrico, simile a una carrozzina, ha letteralmente preso a bastonate l’auto (e il proprietario) che gli impediva di muoversi liberamente.

L’EPISODIO - Una barriera architettonica indesiderata e di troppo: è per questo motivo che l’uomo è andato su tutte le furie e, vistosi bloccare lo scivolo, ha preso un bastone e ha iniziato a colpire la vettura davanti a sé. Il rumore ha destato l’attenzione del proprietario della macchina che si trovava poco distante, un ragazzo italiano. Quando quest’ultimo si è avvicinato all’auto per far smettere il disabile, l’uomo sullo scooter elettrico ha iniziato a colpirlo: per placare gli animi sono intervenuti la moglie del disabile e i carabinieri. La situazione è rientrata nella normalità e non è stata sporta alcuna denuncia, visto che la donna ha chiesto di poter pagare i danni cagionati dal marito disabile.