Meteo a Torino, forti scrosci di pioggia poi torna il sole: le previsioni

TORINO - La prima settimana di settembre è ormai agli sgoccioli: oggi i torinesi si sono svegliati con la pioggia e con temperature decisamente miti e non calde, come ad agosto. Cosa aspettarsi nelle prossima 48 ore, con l’avvicinarsi del weekend? Ecco le previsioni meteo a Torino.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le prossime ore saranno contraddistinte da forti scrosci di pioggia, per un giovedì decisamente bagnato soprattutto in serata. Le precipitazioni dovrebbero comunque esaurirsi entro stanotte, regalando ai torinesi un venerdì nuvoloso ma non piovoso. Nel weekend invece a vincere sarà il sole, che scaccerà le nuvole portando bel tempo su Torino e dintorni. Per quanto riguarda le temperature invece, la minima non dovrebbe mai scendere sotto i 16 gradi delle prime ore del mattino, ma la massima non arriverà più a 30 gradi. Anzi. Stando alle previsioni, le temperature non supereranno più i 27 gradi, per un clima gradevole e mite che ci accompagnerà nelle ultime settimane d’estate.