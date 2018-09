Auto e scooter si scontrano in via Monginevro, motociclista trasportato al Cto

TORINO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:00, in via Monginevro angolo corso Racconigi, dove uno scooter e un’auto si sono scontrati per cause in fase di accertamento. Il conducente dello scooter è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Cto di Torino: le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto. La dinamica del sinistro è al vaglio della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Disagi al traffico veicolare e tranviario: la linea tranviaria 15 è stata soppressa, perché lo scooter e l’auto sui binari impedivano il passaggio al tram. Gtt ha comunque provveduto a garantire il servizio tramite bus fino al termine delle rilevazioni.