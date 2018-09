"Ti piace l'automobilismo e girare il mondo?", l'offerta di lavoro irripetibile nel Torinese

TORINO - Un'occasione del genere, chi ha i requisiti richiesti, non può farsela scappare. La Petronas Motorsport di Villastellone e il suo centro di ricerche nato da pochi mesi, sta cercando un ingegnere di fluidi (Trackside Fluid Engineer) da inserire nel proprio organico. Piccola curiosità: la Petronas è una ditta che tra i propri clienti ha Cnh e la Mercedes di Formula Uno. Ecco, il nuovo ingegnere sarà aggregato proprio alla squadra che segue in giro per il mondo Hamilton e Bottas con il compito di analizzare i fluidi che permettono al motore di funzionare: solo dai metalli di olio, benzina e quant'altro si può capire quando qualche pezzo inizia a funzionare male. Un lavoro che nelle corse è fondamentale.

ANNUNCIO DI LAVORO - La Petronas ha inserito l'annuncio di lavoro sul proprio profilo LinkedIn. La scadenza è fissata per il prossimo 7 ottobre e si può mandare il curriculum direttamente sul social network oppure mandarlo via mail a fluideng2018@plipetronas.com. "Cerchiamo un appassionato di F1", ha spiegato Giuseppe D'Arrigo, amministratore delegato di Petronas Lubricants International, "che sia pronto a mettersi al servizio del team Mercedes facendo qualche rinuncia nella vita privata, ma avendo una grande opportunità di lavoro".

REQUISITI - Per poter realizzare il sogno di entrare in un team di Formula Uno ci sono alcuni requisiti da avere. In primis essere laureato in ingegneria meccanica, chimica o automobilistica, oppure in chimica o fisica. Necessaria anche un'esperienza di almeno due anni nel settore, una conoscenza generale delle tecniche e degli strumenti di chimica analitica, la comprensione generale dei lubrificanti e delle tecnologie del carburante, una capacità di imparare rapidamente nuove competenze, forti capacità di comunicazione e lavoro di squadra e, ultimo ma non meno importante, la conoscenza della lingua inglese.