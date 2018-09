«Un giorno a corte», due appuntamenti unici per rivivere Villa della Regina (durante la guerra)

TORINO - Giornata speciale quella del prossimo 9 settembre alla Villa della Regina, in strada comunale Santa Margherita 79. Alle ore 11 e alle ore 15 un bizzarro maestro di cerimonie e il suo allievo (Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci) conducono attraverso un percorso di visita guidata animata nella magnifica dimora di delizie che dalla collina alla Gran Madre domina il centro di Torino.

LA VISITA - Il tour si chiama "Un giorno a corte": negli anni di una Torino in guerra, contesa e assediata, Villa della Regina si presenta come elegante rifugio sicuro. Un’isola di pace, dove le nobildonne possono vivere lontano da pericoli e tensioni e i principini giocare all’aria aperta, in attesa che il mondo intorno deponga le armi.

I visitatori saranno accompagnati, tramite personaggi curiosi, a metà tra passato e presente, a immaginare e a rivivere alcuni momenti di vita dei protagonisti che hanno popolato questo gioiello architettonico, incastonato nella prima collina torinese. L’incontro tra il principino e il figlio del vignaiolo, inoltre, permetterà di avvicinarsi e confrontare giochi e favole auliche e popolari.

PER PARTECIPARE - La partecipazione alla visita guidata è gratuita, ma occorre pagare l'ingresso alla Villa della Regina che ha un costo di 5 euro (2,5 euro ridotto). Per ogni appuntamento, riservato a un massimo di 40 partecipanti per volta, la prenotazione è obbligatoria. La visita si ripeterà domenica 23 settembre con le stesse modalità.