Notte bianca in corso Traiano: musica, giochi, sfilate e negozi aperti fino alle 23.30

TORINO - Grande festa nella serata sabato 8 settembre in corso Traiano. L'associazione commercianti e la Quadrifoglio Eventi hanno organizzato la Dolce Notte Bianca, un'iniziativa organizzata per movimentare una zona di Torino molto popolosa. Musica, negozi aperti fino alle 23.30, sfilate di moda e anche un giro panoramico in limousine, e ancora ci saranno aree dedicate ai bambino, al luna park, al circo e un punto fitness. Insomma non ci si può annoiare.

"L'evento è alla sua prima edizione assoluta", dicono gli organizzatori, "rappresenta una grande iniziativa per la Città Metropolitana di Torino e per corso Traiano, corso tra i principali della metropoli già noto per il celebre Carnevale realizzato negli anni passati. L'appuntamento è imperdibile per tutti gli amanti del divertimento e della musica, la serata sarà ricca di intrattenimenti, tra cui spettacoli dal vivo, punti musicali con dj set e iniziative lungo tutto il corso".