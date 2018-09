Wi-Fi e 5G: in via Garibaldi connessione gratuita per una Torino sempre più tecnologica

TORINO - Una Torino tecnologica, una Torino connessa alla rete: sono state inaugurate ieri sette small cell integrate alle colonnine pubblicitarie che porteranno il Wi-Fi e la rete 5G in via Garibaldi, in modo completamente gratuito. Torino, con quest’iniziativa, si conferma città capofila come «Smart City».

WI-FI E 5G GRATIS - Grazie alla collaborazione tra IGP Decaux, Tim e il Comune di Torino, i cittadini e i commercianti potranno usufruire di un servizio gratuito e di qualità, come spiegato dalla sindaca di Torino Chiara Appendino: «Siamo orgogliosi. E’ un esempio di cosa significa pedonalizzare: non è solo chiudere una via alle auto, ma è avere più servizi. Oggi digitalizziamo via Garibaldi, siamo la prima città a portare il 5G in questo modo». L’iniziativa non va vista solo come l’introduzione del Wi-Fi e 5G gratuiti, ma come uno step in una visione diversa e moderna di una via del centro città. Paola Pisano, assessore all’Innovazione, spiega: «Vogliamo creare un’infrastruttura tecnologica importante. Il wi-fi e il 5G aumenteranno i servizi per i commercianti e i cittadini: vogliamo migliorare la vita dei nostri cittadini».