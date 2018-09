Inizia la web series sul mondo juventino: primo ciak alla Tesoriera col sosia di Ronaldo

TORINO - Presto i tifosi juventini potrebbero avere una nuova serie da guardare. Non in tv però, ma sul web. Sono iniziate ieri infatti le riprese di "Serie Bianconera", un progetto del filmmaker Andrea Zacagni che vuole raccontare a 360 gradi la storia di alcuni personaggi che vivono la loro passione, la Juventus appunto, in maniera travolgente. E per farlo sono stati ingaggiati il sosia di Cristiano Ronaldo, Luca Sperandio, e le modelle Elvira e Marina Calciati che rappresenteranno rispettivamente la compagna del fuoriclasse portoghese Georgina Rodriguez e la giornalista Diletta Leotta. Affianco a loro ci saranno "miss Juve" Milena Garreffa e "l'uomo ideale Piemonte" Alessandro Imbordino, giornalisti di fede bianconera, vip e, forse, anche qualche giocatore.

LE LOCATION BIANCONERE - La web series seguirà l'andamento della Juventus in campionato e Champions League e si svolgerà nei luoghi più cari agli juventini: la Continassa, l'Allianz Stadium e Vinovo, senza però dimenticare altre zone della città, come ad esempio il Parco della Tesoriera dove ieri è stata girata la prima scena. "Ogni episodio è legato a un evento specifico riguardante la squadra", ha specificato il registra Andrea Zaccagni. Ora non rimane che aspettare la messa online sui principali social network, YouTube e Facebook in primis.