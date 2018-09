Lunedì 10 settembre parte l’anno scolastico, lezioni fino all’8 giugno 2019: cinque periodi di «vacanza»

TORINO - La campanella suona, le vacanze sono finite: lunedì migliaia di studenti delle scuole elementari, medie e superiori torneranno sui banchi di scuola. L’anno scolastico 2018/2019, ormai alle porte, inizierà il 10 settembre e proseguirà fino all’8 giugno 2019 per le scuole sopracitate, mentre per le scuole materne l’anno andrà avanti fino al 30 giugno.

VACANZE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO - Una delle prime cose che ogni studente (e genitore) fa, quando inizia un nuovo anno, è controllare i periodi di vacanza. Quest’anno, considerando le feste che cadono di domenica, i periodi di vacanze saranno «solo» cinque. Non si farà lezione nei seguenti giorni:

- il 2 e 3 novembre in occasione della Festa di Ognissanti;

- dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale;

- dal 2 al 6 marzo per Carnevale;

- dal 18 al 25 aprile per le vacanze di Pasqua;

- dal 30 aprile al 1° maggio per la Festa dei Lavoratori

In questo elenco non figura la festa della Repubblica, che cade di domenica. Il calendario è stato approvato dal Consiglio Regionale.