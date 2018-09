Incidente in piazza Castello, tram investe un ragazzo mentre attraversa la strada: portato al Cto in codice rosso

TORINO - Un incidente stradale si è verificato in piazza Castello, in pieno centro a Torino: il tram della linea 15 ha investito un ragazzo di 17 anni intorno alle 16:45. L’incidente è avvenuto nei pressi della banchina dei mezzi Gtt, mentre la vittima dell’incidente stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde, la polizia e la polizia municipale.

DINAMICA DA ACCERTARE - Le condizioni dell’investito, di cui non si conosco le generalità, non sarebbero gravi ma il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico e avrebbe perso molto sangue a seguito dell'impatto con l'asfalto: i soccorsi lo hanno trasportato all’ospedale Cto. Anche la dinamica non è stata ancora accertata, perché l’incidente è avvenuto poco fa. Alcuni testimoni affermano di aver visto il giovane attraversare con il rosso. Quel che è certo è che attualmente la circolazione dei mezzi pubblici in quella zona è pressoché paralizzata per consentire ai medici di prestare i soccorsi del caso prima e alla polizia municipale di effettuare i rilievi del caso poi. La polizia municipale è alla ricerca di testimoni.