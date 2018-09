Panico a Torino, il bus 18 pieno di passeggeri va a fuoco: intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Panico questa mattina a Torino: intorno alle 09:30 un autobus della linea 18 ha preso fuoco mentre si stava muovendo in via Passo Buole. Quando si è sviluppato il rogo, all’interno del pullman c’erano decine di passeggeri: l’autista si è accorto del problema in tempo, ha fermato il bus e ha fatto scendere tutti. Nessuno è rimasto ferito.

L’INCENDIO - Le fiamme hanno avvolto la parte posteriore del bus 18: probabile quindi che all’origine del rogo vi sia un guasto tecnico al motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e domato l’incendio. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per le persone: ora Gtt dovrà capire quale sia la causa dell’incendio.