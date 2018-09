A Torino è stato utilizzato per la prima volta il taser

TORINO - Torino scopre il taser. Ieri sera è stata utilizzata per la prima volta l’arma data in dotazione alle forze dell’ordine: i carabinieri hanno impiegato il taser in Barriera di Milano, per sedare una rissa tra residenti.

IL PRIMO UTILIZZO DEL TASER - L’episodio è avvenuto in via Lauro Rossi: gli animi tra alcuni residenti si erano scaldati parecchio, ma quando è intervenuta la pattuglia del nucleo radiomobile è bastato togliere dalla fondina la pistola a impulsi elettrici per riportare la quiete. I due contendenti si sono immediatamente calmati, gli amici pronti a supportare uno o l’altro se ne son andati. Il taser è riuscito nel suo obiettivo: fare da deterrente. Nonostante non sia stato azionato infatti, è bastata la vista dell’arma per placare gli animi.