Suona la campanella nelle scuole piemontesi, tante cattedre vuote e domani il primo sciopero

TORINO - Oggi è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico per più di 500mila studenti in tutto il Piemonte, ma nonostante i banchi tornino a essere occupati, sono le cattedre ancora una volta a preoccupare. Sono 3mila infatti quelle ancora vacanti, un problema da risolvere il prima possibile e uno dei motivi che domani spingerà diverse sigle sindacali - tra cui Cub, Cobas e Anief - a scioperare già il secondo giorno di lezioni. I sindacalisti chiedono maggiore chiarezza, in particolare sulle stabilizzazioni dei precari e di quelle maestre con diploma magistrale che attendono il giudizio del Tar per avere un futuro.

NUMERI IN PIEMONTE - Come detto, sono oltre 500mila gli studenti in Piemonte (530.434 per la precisione). Per loro questa mattina sono tornati a scuola anche 47.845 insegnanti, 341 presidi e 15.500 tra segretari, tecnici e bidelli. Se il problema insegnanti lo abbiamo già affrontato, lo stesso discorso va fatto per i dirigenti scolastici: sono in 341 e devono "coprire" 552 scuole: per farlo molti di loro gestiranno anche un altro istituto (oltre al loro) in "reggenza». Non solo brutte notizie: L'Ufficio Scolastico Regionale è riuscito a far fronte agli insegnanti di sostegno nonostante si sia registrato un aumento di studenti disabili: in Piemonte sono 14.631, 206 in più rispetto a un anno fa, e possono fare affidamento su 5.905 insegnanti, 115 in più rispetto all'anno scorso.

ANNO SCOLASTICO IN DATE - L'anno scolastico che si è aperto oggi si concluderà l'8 giugno 2019. I primi giorni di vacanza saranno ai Santi, più precisamente dal primo al 4 novembre 2018. Due mesi dopo, per la Festa dell’Immacolata l’8 dicembre, sarà vacanza solo per alcuni visto che è un sabato. Scuole chiuse per tutti invece a Natale: le vacanze inizieranno per alcuni sabato 22 dicembre, per altri domenica 23 dicembre, e dureranno fino a domenica 6 gennaio 2019. Altre vacanze: a Carnevale dal 2 al 6 marzo (compresi), a Pasqua dal 18 al 25 aprile. Nessuno stop invece il 2 giugno, Festa della Repubblica, perché verrà di domenica.