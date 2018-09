Incidente mortale a Pianezza: auto contro tir, muore un uomo di mezz'età

PIANEZZA - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi lungo la circonvallazione della statale 24 di Pianezza. A perdere la vita un uomo sulla cinquantina d'anni (la cui identità ancora non è stata resa nota) che stava viaggiando in direzione di Torino a bordo della sua Opel Corsa quando è entrata in collisione con un tir Iveco. Lo scontro tra i due mezzi è stato molto violento tanto da distruggere parte dell'auto proprio nella zona del guidatore.

Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare, il suo cuore si è fermato con l'arrivo dei soccorritori della Croce Verde di Rivoli che quindi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Collegno per verbalizzare il tutto e stabilire la dinamica.