Ordigno bellico nel nuovo impianto sportivo tra corso Agnelli e corso Cosenza

TORINO - Imprevisto questa mattina per gli operai che stanno realizzando il nuovo impianto sportivo della Reale Mutua tra corso Agnelli e corso Cosenza. Durante gli scavi è stato trovato un ordigno bellico ed è scattata la proceduta con chiamata per polizia e artificieri. Per permettere la rimozione della bomba è stato chiuso un controviale, ma il traffico non ne ha risentito particolarmente. L'ordigno è stato poi trasferito in un poligono per farlo brillare, come era successo la scorsa primavera a Lingotto. Proprio come in quella occasione potrebbe essere necessario evacuare l'area circostante al poligono per alcune ore durante le operazioni degli artificieri.