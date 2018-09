Problema sicurezza e decoro urbano in Circoscrizione 5: «Riparate i blocchi di cemento»

TORINO - Un blocco di cemento a protezione di un albero non è solo un problema di decoro urbano è ambiente, è anche una questione di sicurezza. E’ per questo che il gruppo «Cittadini della Circoscrizione 5 Torino» chiede a gran voce un intervento da parte del Comune per ripristinare i blocchi di cemento ormai deteriorati e posti a protezione degli alberi.

LA SEGNALAZIONE - Paolo Biccari, Marco Paganelli e Matteo Guardia, responsabili del gruppo che conta un migliaio di aderenti e che diventerà a breve associazione, hanno immortalato la situazione in via Borgaro e si sono rivolti direttamente all’amministrazione, denunciando un doppio problema: «E’ fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. L’amministrazione Appendino agisca con urgenza o restituisca ai residenti di quell’area il denaro stanziato a tal fine». Una richiesta perentoria, un altro problema sollevato dai cittadini della Circoscrizione 5, una frazione di territorio troppo spesso dimenticata.