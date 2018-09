Tentano di entrare in sei case: presa la banda di «topi d’appartamento»

MAPPANO - I carabinieri della stazione di Caselle, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile di Venaria, hanno arrestato per tentato furto tre uomini d’età compresa tra i 20 e i 46 anni, residenti a Volpiano. La banda di «topi d’appartamento» aveva puntato un condominio di via Buonarroti 9, tentando di intrufolarsi in sei appartamenti. Sono stati i condomini stessi a chiamare i carabinieri, chiedendo un intervento: i militari hanno sorpreso i ladri a bordo di una Fiat Panda blu e li hanno arrestati. I carabinieri sollecitano i cittadini a collaborare con loro per raggiungere questo tipo di risultati: «La collaborazione dei cittadini e le misure di sicurezza adottate dai condomini hanno permesso di fermare una pericolosa banda di topi d'appartamento».