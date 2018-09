Chiede l'aiuto della polizia per essere «salvato» dalla moglie, ma gli agenti arrestano lui

TORINO - Singolare episodio nel pomeriggio di sabato nel quartiere Aurora. Un cittadino romeno ha richiesto l'intervento della polizia perché, a seguito di un litigio con la moglie, temeva che la cosa potesse ulteriormente degenerare e che la moglie potesse fare qualche gesto sconsiderato. Pronto l'intervento degli agenti che però, una volta arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo da solo e in strada. Nonostante avesse richiesto lui l'aiuto delle forze dell'ordine, quando ha visto le divise ha iniziato a dare di matto, insultando e minacciando gli agenti.

LA MOGLIE - A spiegare cosa stesse succedendo è stata la moglie stessa, quella che, dal racconto dell'uomo, avrebbe rischiato di fare gesti sconsiderati. La realtà però era un'altra: i due si erano lasciati da oltre un anno per le violenze subite, ma lui non ne aveva voluto sapere di mettere la parole "fine" alla loro storia e così continuava a perseguitare la ex, sia seguendola alla fermata del bus che sotto casa, come aveva appena fatto. Era stato l'uomo infatti a dare di matto e prendere a pugni la finestra di casa della donna e del figlio minorenne. Voleva entrare a ogni costo.

L'ARRESTO - A quando denunciato dalla donna si sono aggiunti momenti di paura, quando lei lo trovava all'uscita dal lavoro o quando, pur cambiando spesso numero di cellulare, l'ex marito riusciva sempre ad avere quello nuovo e contattarla. La parola "fine" l'ha messa la polizia arrestando il romeno per atti persecutori, minacce gravi, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'ultimo gesto lo ha fatto dagli uffici di polizia direttamente: aveva chiesto di chiamare la madre per informarla di quanto accaduto, ma invece che comporre il numero giusto ha provato a telefonare alla ex moglie. Gli è stato impedito.