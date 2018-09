Nuova area cani in via Cercenasco, un restyling di mille metri quadrati con tante novità

TORINO - Da domani, giovedì 13 settembre, la Circoscrizione 8 avrà a disposizione una nuova area cani in via Cercenasco. La struttura è stata realizzata dal Servizio Gestione Grandi opere del Verde della Città e può contare su una superficie di mille metri quadrati, suddivisi in due sotto-aree e occupa una porzione del giardino compreso tra via Cercenasco e via Nichelino.

LA NUOVA AREA CANI - La realizzazione del nuovo spazio dedicato ai cani ha comportato la rimozione della recinzione rustica, che era in cattive condizioni d’uso, posta lungo il lato del giardino su via Cercenasco. Al suo posto, su tutto il perimetro si trova ora una nuova recinzione in metallo (rete elettrosaldata), dotata di una rete ombreggiante/oscurante nel tratto confinante con il campo da basket, in quello lungo il giardino della scuola materna adiacente e nel tratto di divisione tra le due sotto-aree.

Sono stati posati anche quattro cancelli, di cui due pedonali (a un’anta) e due carrai (a due ante) completi di serratura, per i mezzi addetti alla manutenzione e pulizia. Infine, sono stati posati alcuni elementi di arredo: quattro panchine in legno a tre assi e due cestini portarifiuti; verranno anche posti a breve i cartelli segnaletici agli ingressi, che ricorderanno ai fruitori i principali obblighi comportamentali.

Infine, l'area è dotata di illuminazione pubblica e ha una fontanella (turet) situata all’esterno, nei pressi degli ingressi.