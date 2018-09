A fuoco la cascina storica di Lucento: fuoco e fiamme in via Morelli

TORINO - Fuoco, fiamme e tanta paura in via Morelli, nel cuore del quartiere Lucento: questa mattina un incendio è divampato nella cascina storica di via Morelli. La cascina, che si trova nel territorio ormai da 200 anni, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 09:30. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e tanti residenti, preoccupati per le sorti dell’edificio che tutt’ora risulta abbandonato, ma con delle galline al suo interno. L’incendio si è sviluppato in via Morelli, all’angolo con via Forlì: i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Le cause dell’incendio non sono attualmente note.