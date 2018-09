Nuovo parcheggio interrato tra via Dante e via Monti, 157 posti auto su tre piani

TORINO - Lunedì prossimo, il 17 settembre, tra corso Dante, via Chiabrera, via Monti e via Marenco aprirà un nuovo parcheggio in struttura di Gtt. Una struttura aperta tutti i giorni, 24 ore su 24, che dispone di 157 posti auto a rotazione distribuiti su 3 piani interrati, realizzata nell’ambito delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dell’area Ex – Isvor.

Il nuovo parcheggio "Monti" ha due tariffe: quella diurna, dalle ore 7.30 alle 20, di un euro all'ora e quella notturna da 50 centesimi all'ora. Sono inoltre disponibili varie forme di abbonamento giornaliero, mensile, trimestrale e annuale che consentono di risparmiare.

Tanta la sicurezza nella nuova struttura: questa è garantita dalla presenza di 30 telecamere, 13 citofoni per le chiamate di assistenza e due casse automatiche. Per chi parcheggia è necessita della metropolitana, la fermata più vicina dista 750 metri, in alternativa c'è la linea 67 di Gtt molto comoda.

Dal Comune fanno sapere che chi attiverà un abbonamento per il mese di ottobre potrà utilizzare gratuitamente la struttura già dal 17 settembre.