Domenica centro di Torino chiuso alle auto per la «Settimana europea della Mobilità Sostenibile»

TORINO - Domenica 16 settembre, il centro di Torino sarà off limits alle auto: in occasione della «Settimana europea della Mobilità Sostenibile» infatti, il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare entro i confini della Ztl Centrale dalle ore 10:00 alle ore 18:00.In via Roma, insieme ad associazioni e aziende della sharing economy, sarà presente lo stand del Gruppo Torinese Trasporti per fornire informazioni sui servizi GTT e sull'uso delle smart card BIP e dei nuovi biglietti. E' anche prevista la distribuzione di materiale informativo. L’elenco dei veicoli esentati è inserito nell’ordinanza 83981 del 12 settembre pubblicata all’Albo Pretorio del Comune www.comune.torino.it/cgi-bin/albopretorio , che indica anche i limiti della Ztl Centrale.