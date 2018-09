Follia sull’autobus 2: passeggero morde la mano a una straniera e perde un dente ()

TORINO - Attimi di pura follia sull’autobus Gtt della linea 2: una donna è stata presa a morsi da un passeggero infuriato, che nella colluttazione ha addirittura perso un dente. Scene vicine al cannibalismo, in pieno giorno. L’episodio infatti è successo intorno alle 13:00, quando il bus si trovava alla fermata Ala di Stura.

MORSI E DENTI PERSI - Tutto è nato quando una donna straniera si è avvicinata al conducente del mezzo, per chiedergli indicazioni stradali. Date le difficoltà di comprensione della lingua da parte della straniera, l’autista si è soffermato per qualche secondo nell’aiutare la donna: un gesto che non è piaciuto a un passeggero di 64 anni che, infastidito, ha iniziato a inveire contro l’autista. «Mi fai perdere la coincidenza, arriverò tardi e perderò il posto di lavoro». Inutili i tentativi dell’autista di rassicurare l’esagitato che, a quel punto, ha tirato fuori il cellulare. La donna straniera si è avvicinata all’uomo e gli ha chiesto ripetutamente di non essere filmata e quando ha provato a togliergli lo smartphone è stata morsa alla mano. Un morso fortissimo, con l’esagitato che non voleva saperne di mollare la presa. Quando gli agenti del Commissariato Barriera Milano sono intervenuti, si sono ritrovati la donna con la mani ferita, mentre l’uomo aveva la bocca sporca di sangue e un dente in mano. La donna è stata accompagnata in ospedale ed è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. L’aggressore invece è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Una giornata decisamente movimentata per i passeggeri della linea 2.