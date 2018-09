«Quattro passi nella Tre»: la Circoscrizione raccontata da scrittori e librai sabato 15 settembre ()

TORINO - Scoprire la Circoscrizione ascoltando i racconti degli scrittori, dei librai, degli editori e delle associazioni. E’ prevista per sabato 15 settembre «Quattro passi nella Tre», iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione stessa che, attraverso la cultura, vuole consolidare il legame tra i residenti e le realtà sociali e commerciali presenti sul territorio.

GIOVE: «BENEFICI PER IL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ » - Giuseppe Giove, coordinatore della Commissione Lavoro in Circoscrizione 3, commenta: Credo che la rete che si è creata tra le librerie del territorio e le associazioni di via dei commercianti, non può che portare benefici per il commercio di prossimità. Sono occasioni che permettono ai cittadini della circoscrizione 3 di vivere la comunità dei quartieri attraverso una passeggiata e conoscere le bellezze ed i servizi che il piccolo commercio offre."

L’EVENTO - L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00 e prevede un tour di 8 tappe nelle librerie della Circoscrizione. L’iniziativa è rivolta a tutti, bambini e adulti, ed è completamente gratuita. Si può partecipare a tutte le tappe o sceglierne solo qualcuna. Coloro che fossero preoccupati per il pranzo e la cena non si preoccupino: sono previsti pasti in luoghi convenzionati a un prezzo speciale. Di seguito il programma e le tappe di «Quattro passi nella Tre»:

- ore 10:00 LIBRERIABUFO' via Monginevro 187/A, incontro con Enrica Tesio dedicato ai bambini

- ore 11:00 LIBRERIA BELGRAVIA via Vicoforte 14/d, i libri incontrano la musica con Giancarlo Zedde editore e Fabio Caucino autore (associazioneEchi Di Musika )

- ore 12:00 SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 corso Peschiera 193, chiacchierata con la circoscrizione per far incontrare la cultura e il commercio

- ore 12:30: BINARIA BOOK CENTRO COMMENSALE via Sestriere 34, incontro con Bruno Gambarotta scrittore

- ore 13:30: possibilità di pranzare a un prezzo convenzionato da Berberè Torino

Prenotazioni e info: binaria@gruppoabele.org

- ore 15:30 LIBRERIA IL MELOGRANO corso Racconigi 15/G, pietre d'inciampo: incontro con Antonio Bria scrittore e Museo Diffuso della Resistenza

- ore 16:15 LIBRERIA OLTRE IL CATALOGO via Lurisia 7/A, incontro sul borgo rosso e le storie operaie

- ore 17:00 LIBRERIA DONOSTIA via Monginevro 85/B, incontro con Stefano Garzaro scrittore

- ore 17:45 LIBRERIA IL GATTO IMMAGINARIO via Pollenzo 9/B, incontro con Alessandro Perissinotto scrittore

- ore 18:30 LIBRERIA BORGO SAN PAOLO via Di Nanni 102, incontro sui giovani del Borgo e la loro evoluzione

- ore 19:30 Cena alla Festa dei vicini, iniziativa della Città di Torino a cui aderisce l'Associazione Popolare Via di Nanni organizzando una tavolata comunitaria nell'area pedonale di via Di Nanni. Menù convenzionato da La Gastronomia Veg e Pizzeria Poldo entrambi in via Di Nanni pedonale