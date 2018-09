Incidente di prima mattina in corso Matteotti: Panda si ribalta, il conducente rimane incastrato

TORINO - Incidente con ribaltamento questa mattina in centro città. Un uomo, che viaggiava verso Porta Susa intorno alle 8.30, ha perso il controllo della propria Fiat Panda all'altezza del civico 42 di corso Matteotti. L'auto prima è sbandata su alcune vetture in sosta vicino al marciapiede e poi si è ribaltata.

CONDUCENTE INCASTRATO - Sul posto sono intervenuti la Croce Verde e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare insieme per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Grazie alle cinture è riuscito a limitare i danni fisici, ma allo stesso tempo non è riuscito a uscire dall'auto da solo. Appena estratto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo.

In corso Matteotti è intervenuta anche la polizia municipale, sia per verbalizzare quanto accaduto, sia per gestire il traffico mentre un carro attrezzi ha spostato la Fiat Panda incidentale.