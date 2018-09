Fiamme in corso Peschiera, a fuoco un parrucchiere: trovata una tanica di benzina

TORINO - Fiamme questa mattina in corso Peschiera. Il negozio di parrucchiere al civico numero 147, all'angolo con via Paesana, è stato dato in pasto alle fiamme da qualcuno: prova ne è il fatto che i carabinieri accorsi sul posto (insieme ai pompieri) hanno trovato una tanica di benzina con un innesco fatto con uno straccio.

NESSUN INTOSSICATO - L'incendio è scoppiato quando il locale era ancora chiuso. Sono state le forze dell'ordine ad avvisare i titolari. Spente le fiamme, che hanno danneggiato e annerito soprattutto la porta d'ingresso, il negozio ha aperto regolarmente. Ci sono invece le indagini in corso per capire chi abbia compiuto un gesto del genere e il motivo.